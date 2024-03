Raspadori: “Calzona ci ha trasmesso pensieri positivi, ecco cosa ci serve per arrivare in Champions”

A Radio Kiss Kiss Napoli. Durante il post Match di Napoli Juve, ha parlato Giacomo Raspadori rilasciando alcune dichiarazioni.

“Era una partita che ci serviva per ritrovare entusiasmo e convinzione che stiamo tornando ad avere: è una vittoria che ci dà tanto. Siamo riusciti mentalmente a liberare la testa, è più difficile lavorare quando le cose non vanno, ma Calzona ci ha trasmesso pensieri positivi ei suoi concetti calcistici. Stiamo provando a seguirlo in tutto.

Obiettivi? Non siamo riuscito a guardare la classifica perchè avremmo voluto e dovuto fare di più. A noi serve un filotto di partite positive per arrivare in Champions League”