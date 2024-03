Marchegiani: “L’episodio del rigore? I giovani del Napoli prendono in controtempo la Juve”

A Sky Sport durante il post match tra Napoli Juve è intervenuto Luca Marchegiani rilasciando alcune dichiarazioni.

“l primo tempo è stato divertente, la Juventus ha avuto più occasioni ma nella ripresa il Napoli ha gestito nonostante il pareggio trovato dai bianconeri. Vlahovic ha avuto occasioni clamorose, il Napoli ha avuto il merito di sfruttare gli episodi.

Nel secondo tempo per lunghi tratti il Napoli ha gestito il pallone e la partita in modo di alto livello, nel primo tempo era più un’azione per parte. Non so se sarà sufficiente per andare in Champions, ma avere Osimhen e non averlo fa tutta la differenza. L’episodio del rigore? I giocatori del Napoli partono lanciati, prendendo i bianconeri in controtempo”