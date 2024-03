Comunicato ufficiale del Barcellona: ecco le condizioni di Pedri e De Jong in forte dubbio

Arrivano importanti notizie per il Napoli che dovrà affrontare il ritorno a gli ottavi in casa del Barcellona in Champions League e sarà fondamentale per gli azzurri andare ai quarti per un posto ai mondiali per club nel 2025. Ora ci sono importanti aggiornamenti sulla condizione di De Jong e Pedri che nella partita contro il Bilbao sono usciti per infortunio. Ecco cosa ha rilevato il Barcellona nel suo sito Ufficiale.

Frenkie de Jong ha una distorsione del legamento laterale della caviglia destra.

Pedri ha un infortunio al quadricipite destro.

Entrambi i giocatori resteranno fuori e il loro recupero sarà determinato nelle prossime settimane. Restano entrambi in forte dubbio De Jong e Pedri per Barcellona-Napoli.