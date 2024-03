L’edizione odierna de il Mattino ha svelato un retroscena riguardante il mister del Napoli Francesco Calzona. Secondo il quotidiano ieri Calzona ha radunato tutta la rosa nello spogliatoio a Castel Volturno prima di far svolgere la consueta seduta di allenamento. L’allenatore è rimasto per oltre mezz’ora con la squadra incollato alla tv per analizzare pregi e difetti della Juventus con le immagini delle ultime gare della formazione di Allegri. Facile immaginare che abbia già dato compiti e consegne ai reparti. Il tecnico, infatti, continua a tenere tutti sulla corda e lo fa anche durante le esercitazioni tattiche, così come ha fatto ieri sotto la pioggia sul campo 1 del centro sportivo.