L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano Cajuste salterà la Juventus, e si è prefissato il ritorno contro il Barcellona del 12 marzo. Il recupero andrà valutato quotidianamente in base alle risposte. Si procederà con cautela dopo la distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra senza accelerare il ritorno in campo.