Alla vigilia di Napoli-Juventus, match in programma domenica alle 20.45 al Diego Armando Maradona, il club azzurro ha comunicato che non ci saranno conferenze stampa prepartita di campionato. La decisione presa nei giorni scorsi, dunque, è stata confermata. Già dalla prossima di campionato il nuovo mister Calzona non potrà fare l’intervista prepartita, ad eccezione chiaramente di quelle delle vigilie delle partite di Champions League.