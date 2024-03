Sportmediaset – Slovacchia, Calzona potrebbe chiedere di essere liberato prima dopo l’Europeo?

A pochi mesi dall’Europeo, Francesco Calzona ha accettato di allenare il Napoli pur essendo ct della nazionale slovacca. Questo significa che a marzo lascerà Napoli in occasione delle sfide contro Austria e Norvegia, mentre a giugno sarà impegnato nell’Europeo in Germania. “Se però la nazionale slovacca facesse un bell’Europeo – ha aggiunto Sportmediaset – magari Calzona potrebbe anche chiedere di essere liberato prima per dedicarsi al “suo” Napoli. Ci sono tanti se in questo scenario ma con De Laurentiis è meglio non dare mai nulla di scontato…”.