Padovano: “Napoli in Champions? Possibile solo in un caso, ma difficilissimo”

A pochi giorni da Napoli-Juventus, l’ex calciatore Michele Padovano è intervenuto a 1 Station Radio per parlare della sfida imminente.

Di seguito le sue parole: “Sarà una partita molto attenta da parte delle due squadre. Nessuna delle due vorrà perderla anche se sarà fondamentale il successo. Dopo che la società ha chiesto di entrare in Champions e valorizzare i giovani, credo che Allegri abbia seguito gli obiettivi stagionali. Ciò detto, potremmo assistere ad una gara molto tattica. Se la Juve ha subìto squadre come Frosinone ed Empoli, allora credo che la squadra si mostrerà guardinga anche con gli azzurri. Per quanto riguarda proprio i partenopei, infine, le sfide contro Juve e Torino saranno importanti per comprendere quanto il Napoli sia cresciuto e se sia uscito dalla crisi attuale”.

Poi Padovano ha continuato: “È probabile solo ed esclusivamente se il Napoli le vincerà tutte, sperando che le contendenti non continuino a viaggiare a ritmi sostenuti, come ora. Il Bologna continua a vincere e convincere. All’Atalanta vanno fatti soltanto dei complimenti. Arrivare a determinati obiettivi è da Guiness dei primati, è un lavoro straordinario della società. La Roma, dopo l’addio di de Rossi, ha ritrovato la quadra. Si vede che c’è un lavoro importante. Per il Napoli, dunque, l’obiettivo deve essere vincerle tutte, poi si vedrà”.