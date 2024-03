Marchetti: “Raspadori deve crescere, vi spiego cosa lo penalizza”

Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte per parlare di alcuni temi legati al Napoli.

Ecco le sue parole: “Raspadori mi piace molto come calciatore ed anche come ragazzo, perché si mette sempre a completa disposizione dell’allenatore e dei compagni di squadra. Da lui, tuttavia, adesso ci aspettiamo uno scatto in termini di crescita. Ha fatto un grande campionato, nella stagione scorsa, seppur da comprimario. Ora, però, deve dimostrare di poter essere un attore protagonista. Il fatto di saper interpretare bene sia il ruolo di centravanti sia quello di esterno, paradossalmente, può averlo penalizzato”.

Marchetti poi ha continuato: “Jack sa calciare con entrambi i piedi e gioca anche da sottopunta: serve qualcuno che creda fortemente in lui, ma che faccia una scelta radicale, perché spostarlo continuamente tra un ruolo e l’altro, secondo me, fa sì che Raspadori risulti molto utile, ma non indispensabile”.