Iezzo: “Mazzarri ci ha provato, ma in campo scendono i calciatori”

Gennaro Iezzo è stato intervistato a Radio Crc, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete. L’ex portiere di Castellammare di Stabia ha sottolineato la differenza fondamentale tra Mazzarri e Calzona: la presenza di Osimhen. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Per tutto quello che è successo a Napoli, non si è riuscito a portare avanti quel progetto di crescita iniziato anni fa. Ci sono momenti in cui, dopo aver fatto qualcosa di eccezionale viene fuori un po’ di appagamento. Mazzarri ha provato a recuperare la stagione iniziata male, ma in campo scendono sempre i calciatori e sono loro che vincono o perdono le partite. Mazzarri non ha avuto la fortuna di avere Osimhen e lo si è visto: con Calzona è tornato il nigeriano che è stato devastante. La presenza di Osimhen fa bene a tutta la squadra che con lui in campo si diverte. Osimhen riesce a concretizzare tutto quello che la squadra crea. Fa la differenza il nigeriano e con lui tutta la squadra è più tranquilla perché sa che lì davanti c’è lui che la butta dentro. Napoli-Juventus? È una gara importantissima per il Napoli che deve confermarsi. Già contro il Sassuolo ha espresso un calcio piacevole, ma contro la Juve dovrà fare altrettanto bene. Contro i bianconeri le partite sono sempre particolari e sarà necessario mettere in campo qualcosa in più. L’obiettivo deve essere centrare la Champions, sappiamo bene quanto è importante per un club andare nella coppa dei campioni, poi battere la Juve sarebbe grande autostima al Napoli”.