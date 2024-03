CdM – Cajuste salta la Juve per giocare la Champions. Il motivo

Domenica Calzona dovrà fare a meno degli infortunati Cyril Ngonge e Jens Cajuste. Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sulla situazione dell’ex Reims: la sua assenza è forzata anche dalla Champions. “Dovrebbe recuperare per la trasferta di Barcellona dalla distrazione di primo grado del muscolo semi-tendinoso della coscia destra – si legge sulle colonne del quotidiano – Il centrocampista svedese non verrà rischiato prima anche perché in Champions, a causa dell’esclusione di Zielinski, il Napoli ha la mediana a corto di soluzioni”.