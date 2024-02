Traorè non ne sbaglia una: partita chiusa con il 100% di precisione passaggi

Ieri sera contro il Sassuolo a prendersi la scena sono stati Osimhen e Kvara, autori rispettivamente di tre e due goal. C’è un altro giocatore però che ha fatto una partita gigantesca passata in secondo piano: Junior Traorè. L’ex di turno ha chiuso il match con il 100% di precisione passaggi, 43 su 43. Alla seconda da titolare in campionato con il Napoli, il centrocampista ivoriano ha dato sfoggio delle sue qualità, non sbagliando praticamente nulla e mostrandosi pienamente a suo agio nel ruolo di mezz’ala. Piano piano sta ritrovando la condizione migliore e può essere un valore aggiunto per questo finale di stagione del Napoli. Il prezzo del riscatto dal Bournemouth è molto alto (25 milioni), ma continuando così la sua riconferma non sembra impossibile.