Secondo quanto riporta Sky Sport, Max Allegri starebbe pensando Danilo come interno di centrocampo contro il Napoli. Se così non dovesse essere, allora avrebbe come alternative solo Alcaraz e Miretti per gli infortunati Rabiot e McKennie. Ultima opzione sarebbe quella di spostare Cambiaso mezz’ala e scivolerebbe il giovane Miretti in panchina.