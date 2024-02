Pogba, accolta la richiesta della Procura Antidoping. Squalifica di 4 anni per il francese

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è stato squalificato per 4 anni dal Tribunale Nazionale Antidoping. È stata infatti accolta in primo grado la richiesta della Procura Antidoping di squalifica del calciatore francese. L’ex Manchester United è stato trovato positivo al termine del match Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto (al quale non ha preso parte), dove in un controllo antidoping venne scoperto che aveva assunto un derivato del testosterone. Le controanalisi hanno poi confermato la sua positività.