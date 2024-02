Juventus, Chiesa non si è allenato in gruppo. In dubbio per il Napoli

Romeo Agresti, giornalista per il portale Goal.com molto vicino alle vicende bianconere, ha parlato sul suo profilo X a proposito delle condizioni di Federico Chiesa, calciatore della Juventus, il cui impiego in occasione della partita di domenica Napoli-Juventus è in dubbio. Infatti, nella giornata di ieri è uscito anzitempo dall’allenamento per uno scontro di gioco nel quale ha rimediato una botta alla caviglia. Oggi, l’ex Fiorentina non ha svolto lavoro in gruppo, perché sente ancora dolore alla caviglia. Il suo impiego per la trasferta napoletana è da valutare. “Juventus: Chiesa oggi non ha lavorato in gruppo, sente ancora dolore ed è da valutare per la trasferta di Napoli”.

