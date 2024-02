Carmine Gautieri, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del Napoli e di Calzona. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli ha dimostrato di essere forte. Quando girano, calciatori come Osimhen e Kvaratshelia sono inarrestabili. Calzona sa il fatto suo, avendo lavorato con Sarri e Spalletti e in parte con alcuni calciatori sa come sfruttare le caratteristiche”.