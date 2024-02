Cronache di Spogliatoio svela: “Sarri pronto a lasciare la Lazio! Ecco il suo sostituto”

Secondo quanto riporta sui propri canali social la pagina Cronache di Spogliatoio, Maurizio Sarri potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione. I rapporti tra l’allenatore toscano e la dirigenza biancoceleste non sembrano essere rose e fiori, tanto che c’è un processo di accuse a vicenda riguardo al cammino non proprio esaltante in questo campionato. Il principale indiziato per sostituire Sarri sarebbe il tecnico napoletano Raffaele Palladino, attuale allenatore del Monza. Il presidente Lotito sembra stravedere per il giovane allenatore che in quasi 2 stagioni all’attivo col Monza, sta portando buone idee di calcio e risultati. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.