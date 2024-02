Torino, Juric perde un giocatore. A rischio la partita con il Napoli

Tegola in casa Torino, che perde un calciatore per infortunio. Ivan Juric infatti, dovrà fare a meno di Matteo Lovato, difensore arrivato dalla Salernitana nel mercato di gennaio, uscito anzitempo nel corso dell’ultima partita di campionato Roma-Torino. Come riportato dal club granata tramite un comunicato ufficiale, il giocatore ha rimediato un trauma elongativo a livello del muscolo soleo della gamba sinistra. I tempi di recupero sono da valutare, e la sua presenza per Napoli-Torino, gara fissata per il giorno venerdì 8 marzo 2024, è al momento incerta.

Gli accertamenti strumentali eseguiti su Matteo Lovato hanno evidenziato un trauma elongativo a livello del muscolo soleo della gamba sinistra. La prognosi verrà stabilita in base all’evoluzione clinica. pic.twitter.com/tAYSta0jWl — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 28, 2024