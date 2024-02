Sky – Sassuolo-Napoli, le ultime di formazione. Calzona cambia in difesa e in attacco

La redazione di Sky Sport ha reso note le ultime novità relative alle formazioni di Sassuolo-Napoli, recupero della ventunesima giornata di Serie A Tim che si disputerà oggi 28 febbraio alle 18 al Mapei Stadium. Cambierà qualcosa Francesco Calzona rispetto alla trasferta di Cagliari. In porta viene confermato Alex Meret, in difesa tornano titolari Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, mentre Leo Skiri Ostigard e Natan si contenderanno una maglia da titolare. Un altro cambio è previsto in attacco, dove Matteo Politano prenderà il posto di Giacomo Raspadori. Invece, a centrocampo si va verso la conferma del terzetto che ha giocato a Cagliari. Per quanto riguarda i neroverdi, il tecnico ad interim Emiliano Bigica potrebbe optare per il tridente Volpato-Bajrami-Laurientè alle spalle di Andrea Pinamonti. Di seguito, le probabili formazioni.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Kumbulla, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Matheus Henrique; Volpato, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Bigica

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona