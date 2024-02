Sassuolo-Napoli, occhio al giallo! Due azzurri rischiano di saltare la Juventus

Oggi alle ore 18:00 andrà in scena Sassuolo-Napoli, recupero della ventunesima giornata di Serie A. In questa partita però, due azzurri figurano nella lista dei diffidati, e in caso di giallo, salterebbero il big match Napoli-Juventus, prossimo impegno di campionato degli uomini di Francesco Calzona. I giocatori a rischio sono Amir Rrahmani e Pasquale Mazzocchi. Tra questi, figura anche Cyril Ngonge, che però non è stato convocato a causa di un infortunio e dunque non rischia di saltare la gara per squalifica.