Meluso prima di Sassuolo-Napoli: “Adesso non serve fare conti, dobbiamo pensare partita dopo partita”

Pochi minuti prima della partita tra Napoli e Sassuolo ai microfoni di Dazn ha parlato Mauro Meluso.

Ecco le parole del direttore sportivo del Napoli:

“Se questa partita rappresenta l’ultimo treno per una qualificazione in Champions League? Io credo che se oggi guardiamo la classifica ci possiamo spaventare. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, adesso non serve fare i conti, quelli dovremo farli alla fine“.

Sul rendimento di Francesco Calzona. “Calzona ha avuto un ottimo impatto e ha dato una scossa psicologica. Sta mettendo in mostra anche competenza e professionalità. La squadra segue l’allenatore e noi adesso ci auguriamo solo di trovare quella che è la via maestra, vale a dire vincere le partite“.