Mediaset – Calzona può essere confermato per il prossimo anno: le condizioni

Che Francesco Calzona fosse un traghettatore era già chiaro il primo ad esserne consapevole è lo stesso tecnico.

Una volta conclusa la stagione, con tutta probabilità, tornerà a guidare la Slovacchia a tempo pieno (anche, tre le altre cose, nello storico appuntamento per Euro 2024), a meno che non riesca nel miracolo di far guadagnare al Napoli un posto per la prossima stagione di Champions League.

In quella circostanza il potere decisionale passerebbe, come sempre, nelle mani del presidente De Laurentiis, che sceglierà in prima persona il nuovo tecnico.

Fonte: Sportmediaset