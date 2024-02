Mauro: “Con Spalletti la squadra metteva in campo un altro atteggiamento. Conte o Pioli? Vi dico”

Massimo Mauro, ex calciatore ed oggi opinionista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del momento del Napoli e della questione riguardante l’allenatore per la prossima stagione.

“In questi casi ci vuole spensieratezza, bisogna trovarla ma è difficile. Sono giocatori esperti e molto bravi e l’allenatore non è che possa fare tantissimo in questo momento. Quest’anno il Napoli mi fa ricredere, io credevo che gli allenatori contassero il 25%, ma con l’esempio degli azzurri capisco che non è cosi. Bisogna lavorare sull’aspetto psicologico, prima con Spalletti era un’altra cosa, la squadra metteva in campo altri atteggiamenti. Tutti sembrano la brutta copia di quelli dell’anno scorso, e qui l’allenatore è fondamentale. Conte o Pioli? L’ex allenatore di Juve e Inter è il profilo ideale per ricostruire, ma anche Pioli è molto bravo. Lavorare con De Laurentiis è molto difficile”.