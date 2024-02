La tassa Victor Osimhen 

Se il calcio viene deciso dai grandi giocatori, uno che può avere enorme voce in capitolo di questo sport è Victor Osimhen. Il nigeriano è un top player a tutti gli effetti, e tanto ha dato nel corso di questi anni agli azzurri. Durante questa partita, ha dimostrato come un calciatore di livello sia un vero e proprio pegno da pagare per chi lo ha contro. Per lui, sono arrivati ben 3 gol, che hanno spianato la strada al Napoli nella partita del Mapei Stadium. Due reti arrivate al termine si due azioni manovrate, ed una su un pasticcio difensivo dei neroverdi.

Con ogni probabilità, l’ex Lille saluterà a fine stagione. E il vuoto che lascerà sarà molto difficile da colmare. Per evitare che la sua partenza possa pesare gravemente sulla squadra, bisogna scegliere al meglio il suo sostituto. Un club con le ambizioni del Napoli ha bisogno di calciatori come Osimhen, che possono cambiare le sorti di un match a proprio piacimento. In estate, toccherà scegliere quanto meglio si può, perché elementi del genere fanno la differenza tra chi vince e chi guarda gli altri festeggiare.