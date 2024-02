Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il pari di ieri.

Ecco le sue parole: “Sul goal di Luvumbo non è colpa di Meret, credo ieri abbia fatto il suo, prestazione sufficiente per lui. Luvumbo va in rete ed è Juan Jesus a perderselo. Per tutta la partita i due centrali difensivi hanno sofferto l’aggressività del Cagliari”.