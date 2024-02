Andrea Cambiaso, difensore della Juventus, è scoppiato in lacrime dopo il goal di Rugani. Il motivo sarebbe semplice: il difensore ex Genoa ha risentito parecchio della gara e le sue lacrime testimoniano la forza e la grinta che i giovani stanno dando alla propria squadra, anche se non è ancora abbastanza. Grazie a questa vittoria, i bianconeri arriveranno con un altro morale nella sfida contro il Napoli.