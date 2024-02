Il Napoli in trasferta non vince dal 25 novembre.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, al nuovo staff di mister Calzona servirà un cambio di marcia per sbloccare anche il rendimento esterno che non è stato fino ad ora all’altezza delle aspettative. Gli azzurri dovranno invertire la rotta per tentare di trovare la continuità che manca da inizio anno.