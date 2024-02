Calzona riconfermato per la prossima stagione? L’indiscrezione

La panchina del Napoli negli ultimi mesi ha vissuto diversi cambiamenti: da Spalletti a Rudi Garcia, passando per Mazzarri fino a Calzona, attuale allenatore azzurro. Con la stagione che si avvicina sempre più alla fine e con la squadra in una difficile situazione, De Laurentiis sta certamente ragionando su chi il prossimo anno potrebbe far ritrovare stabilità. Tra le varie opzioni consultabili, non è da escludere la riconferma di Calzona.

In caso di “miracolo” del tecnico, e quindi di quarto posto (attualmente distante 12 punti) e qualificazione alla prossima Champions League, la società infatti potrebbe seriamente riflettere sul prolungamento del suo contratto. L’accordo Calzona-Napoli è infatti fino a giugno, quando l’allenatore che è anche ct della Slovacchia dovrà guidare la nazionale all’Europeo, ma se ci saranno le condizioni potrà allenare la squadra anche la prossima stagione.