Secondo quanto riportato da Sky, Osimhen sarebbe completamente recuperato e quindi a disposizione per giocare dal 1′. A centrocampo si rivede Zielinski che è in ballottaggio con Traoré. Dietro Mazzocchi sostituisce Di Lorenzo e possibile chance dal 1′ per Olivera.

NAPOLI (4-3-3, probabile formazione): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona