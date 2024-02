Da Cagliari – Lovumbo poteva essere azzurro! Il retroscena

Domani alle 15:00 il Napoli sarà all’Unipol Domus per sfidare il Cagliari di Claudio Ranieri. La sfida di domani è una delle ultimissime spiagge per rientrare nella corsa Champions, altrimenti il rischio di perdere anche l’Europa League può farsi pesante soprattutto a livello economico.

Tra i calciatori imprescindibili del Cagliari c’è sicuramente Zito Lovumbo. Il classe 2002 è tornato da qualche settimana dalla coppa d’Africa per rappresentare l’Angola, eliminata dalla Nigeria di Osimhen e Lookman ai quarti di finale. Lovumbo non segna da ottobre la sfida di domani può essere perfetta per sbloccarsi.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, domani Lovumbo poteva essere un calciatore del Napoli e non un avversario. A gennaio, infatti, pare che De Laurentiis abbia chiesto informazioni su di lui. Non è escluso, dunque, che la società possa approfittare della gara di per osservarlo più da vicino.