CdM – Osimhen, nessun problema: giocherà con un obiettivo

Il Corriere del Mezzogiorno parla della sfida tra Cagliari e Napoli alla vigilia. Nella giornata di ieri, spiega il quotidiano, Victor Osimhen non si è allenato in gruppo a causa di una lieve influenza. Per lui personalizzato e palestra insieme a Ngonge, infortunato. Niente allarmismi: Victor sta bene, si è trattata solo di una precauzione. Oggi ritornerà ad allenarsi regolarmente, certo di partire titolare. Anzi, il nigeriano non vede l’ora di giocare e ha un obiettivo fisso nella mente: recuperare tutte le forze a propria disposizione anche perché il Napoli deve gestire tre partite in sette giorni.