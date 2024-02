Zielinski titolare con il Cagliari? Calzona punta sul polacco

La situazione di Zielinski non è passata sicuramente inosservata al nuovo allenatore del Napoli Francesco Calzona. Infatti pare ormai sicuro che il calciatore polacco, che conosce già da anni il tecnico viste le sue passate avventure nel club azzurro, lascerà il club al termine della stagione. Proprio per questo motivo, la società ha deciso di escluderlo dalla lista della Champions League. Contro il Barcellona quindi, mister Calzona non ha avuto a disposizione uno dei calciatori più esperti della sua rosa. Il suo sostituto, Jens Cajuste, non è sembrato pronto, e quindi Zielinski potrebbe tornare ad affiancare Anguissa e Lobotka dalla prossima di campionato. Infatti, secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport, il tecnico del Napoli riserverà una maglia da titolare per il polacco già contro il Cagliari.

Ecco quanto si legge: “A Cagliari, Zielinski ci sarà, non è fuori dalla lista del campionato e non dovrebbe (non dovrebbe!) essere fuori neanche da questo ultimo miglio da attraversare assieme, per provare ancora qualcosa. Zielinski è un fattore, o può continuare ad esserlo in questo lunghissimo viaggio d’addio. A Cagliari, una doppietta per lui nell’14 del gennaio del 2021, sa di dover restare nel limbo: però a Lobotka e ad Anguissa è mancato, l’altra sera, un partner con il quale dialogare tecnicamente a modo loro, tocchi corti o lunghi, sempre puliti e orientati”.

Infine, il quotidiano ha concluso parlando del sostituto naturale di Zielinski, il nuovo arrivato Traoré: “Il Napoli deve sperimentare (cit. De Laurentiis) e quindi vuol capire dove possa arrivare Traoré, che deve arrivare pronto per (il) Barcellona: ma Zielinski è pronto, destro e sinistro, avanti march”.