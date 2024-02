Sky – De Laurentis a Castel Volturno non solo per Calzona! Il motivo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, oggi è stato nuovamente a Castel Volturno per essere vicino al nuovo allenatore Calzona. La presenza del patron, però, ha anche una seconda finalità ed è legata alla questione del nuovo centro sortivo.

Ecco quanto riportato da Francesco Modugno, collega di Sky Sport:

“Giorno quattro della stagione Calzona, debutto in campionato per lui. C’è anche De Laurentis a Castel Volturno. E’ arrivato quando la squadra non era scesa in campo. Rinchiuso nei suoi uffici, anche per quanto riguarda il futuro del centro sportivo. C’è anche una certa premura, la stessa che ha Calzona di fare suo questo Napoli. Magari con una difesa più aggressiva, con qualità in mezzo al campo che gli potrebbe garantire Zielinski che è un giocatore da ritrovare. Ieri Hamsik l’ha designato suo erede, ma ancora per poco perché a fine stagione andrà via. Ci sono ancora però un po’ di mesi e la qualità del polacco può essere importante, nel 4-3-3 con una proposta offensiva di qualità cercando i gol che mancano a Napoli. Contro il Cagliari, non ci sarà Di Lorenzo, probabilmente al suo posto ci sarà Mazzocchi, ballottaggio tra Mario Rui e Olivera che garantisce più centimetri. In mezzo al campo ci saranno sicuramente Lobotka e Anguissa e davanti Osimhen”.