Sarnataro: “Con il Cagliari sarà dura, vi spiego il motivo. Dendoncker? Va coinvolto”

Il giornalista Dario Sarnataro è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e del momento che sta vivendo il club azzurro.

Di seguito le sue parole: “Bene Meret contro il Barcellona: un’altra buona prova del portiere, dopo quella col Genoa. C’è un po’ di accanimento nei suoi confronti, a mio avviso… Dendoncker? Credo e spero che possa avere minutaggio, da qui a fine stagione: servono tutti e tutti vanno coinvolti”.

Poi Sarnataro ha continuato: “E’ vero che il Napoli ha più possibilità a centrocampo, però – facendo gli scongiuri – qualcuno in mediana potrebbe avere problemi e bisogna capire se il belga sia in grado di dare una mano. Ai tifosi piacerebbe vedere Nico Gonzalez al Napoli? Non sarebbe affatto male come acquisto, ma mi concentrerei sul campionato attuale. Contro il Cagliari non sarà facile: sarà dura, difficile. Il Napoli non avrà risultati diversi dalla vittoria: non sarà facile scendere in campo con questo peso”.