L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle probabili formazioni di Cagliari-Napoli in programma domenica alle 15. Secondo il quotidiano in casa azzurra Zielinski potrebbe tornare titolare in mediana insieme ad Anguissa e Lobotka. In difesa Mazzocchi sostituirà lo squalificato Di Lorenzo, mentre a sinistra Olivera è avanti a Mario Rui. Per il Cagliari dovrebbe essere 4312 con Nandez sulla destra nella linea dei 4 difensori, Gaetano come mezzala sinistra, Viola sula trequarti e il tandem Lapadula-Luvumbo avanti.