CdM – La parola-chiave di Calzona è “ordine”: come ha limitato il Barça

Francesco Calzona è subentrato a Walter Mazzarri soltanto 3 giorni fa, a poco meno di 48 ore dalla sfida contro il Barcellona. Contro i catalani la parola d’ordine dell’impatto del neotecnico è “ordine”, il Napoli ha preso le misure durante la gara. Come ha fatto la Lazio con il Bayern Monaco, gli azzurri hanno imposto alla contesa i ritmi bassi, Calzona ha voluto una squadra stretta e compatta per ridurre le transizioni in campo aperto concesse agli avversari. Olivera ha affrontato Yamal nell’uno contro uno, il lavoro di squadra è servito per limitare Pedri, autore dell’assist a Lewandowski. La macchina da gol Barcellona è stato poco pericoloso rispetto alle ultime apparizioni in Liga. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna.