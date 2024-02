Varriale: “Barcellona favorito, ma il lavoro di Calzona inciderà nel ritorno. Giusta la sostituzione di Kvara”

Enrico Varriale, giornalista, ha commentato sul suo profilo X la partita Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League e con questa l’esordio di Francesco Calzona sulla panchina partenopea. “Pari al Maradona con le reti di Lewandowski e Osimhen. Inizio difficile per il Napoli che poi cresce e reagisce pure dopo il gol dei catalani. Il Barcellona è favorito per la qualificazione ma fra 3 settimane Osimhen sarà più in forma e il lavoro di Calzona inciderà di più”.

A questo ha poi aggiunto: “A Calzona non manca la personalità. Giusta la sostituzione di Kvaratskhelia e gli ingressi di Lindstrom e dell’ottimo Traoré, la cui condizione crescerà come quella di Osimhen. Tra 3 settimane potrebbe vedersi pure il lavoro di Sinatti. Poi le carenze, tipo la difesa centrale, restano tutte”.