L’ex calciatore Luca Toni, ieri opinionista di Amazon Prime Video, ha commentato il gol di Osimhen che ha regalato il pareggio agli azzurri: “Osimhen ha retto l’urto del difensore, ha protetto bene la palla e a tu per tu con il portiere lo ha spiazzato. E’ stato un goal da vero attaccante. Grande gara da parte del Napoli che è riuscito a non farsi dominare dal Barcellona e ha dimostrato di potergli fare paura. Deve continuare così, questa squadra è stata costruita per fare il 4-3-3”.