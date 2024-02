D’Amico: “Peccato la scorsa stagione Osimhen contro il Milan non sia stato al top. Osimhen credo lo vedremo in Europa perché è giovane”

L’intermediario ed agente di mercato Andrea D’Amico ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro di Victor Osimhen e del calciatore africano. Queste le sue parole: “Peccato che nonostante la cavalcata trionfale nel campionato italiano, Osimhen non sia riuscito ad essere al top della forma nelle due sfide di Champions contro il Milan della passata stagione, perché poteva esserci un epilogo diverso anche in Europa. Anche quest’anno Osimhen sta dimostrando che è determinante per il Napoli. Credo in futuro lo vedremo in Europa in qualche club importante perché è giovane e vuole ancora togliersi soddisfazioni qui. Lui però deve fare sempre bene perché tutti dimenticano il passato e hanno negli occhi le ultime prestazioni. Mbappè andrà al Real, il Psg non si rassegna ad avere dei comprimari, proprio per questo motivo potrebbe essere un obiettivo della squadra francese prendere Osimhen”.