Corbo: “Kvaratskhelia non deve mal digerire il cambio, davvero inaccettabile”

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di Kvaratskhelia. Ecco cosa ne pensa:

“Il gesto di stizza di Kvara o i gesti di stizza in generale alle sostituzioni sono inaccettabili. Ma io credo che molto dipenda anche dalle società che quando hanno un certo rigore, uno stile, una certa organizzazione, queste cose non avvengono perché poi c’è modo e modo per sconsigliare, punire o sanzionare questi atteggiamenti. Mi dispiace dirlo ma se l’allenatore non ha il rispetto dal presidente, come spesso avviene nel Napoli, è chiaro che anche i giocatori hanno un rispetto minore nei confronti dell’allenatore. Così le società perdono uno stile, una coesione, un prestigio, un’immagine. Mi auguro, quindi, che De Laurentiis abbia finalmente imboccato una nuova strada perché il Napoli, almeno ieri, mi è sembrato molto più affidabile e promettente