Beretta: “Ho avuto una buona impressione della prima sfida di Calzona, comunque c’è molto da fare con la squadra”

Ai microfoni di Tmw Radio nel corso del programma Maracanà è stato ospite il tecnico Mario Beretta, che ha parlato del Napoli e di mister Calzona. Si è parlato della prima impressione sul nuovo tecnico azzurro e sulla sfida con i blaugrana. Queste le sue parole: “Di Calzona ho avuto un’impressione positiva, anche dal risultato e da come è arrivato. Il Barcellona sicuramente non è ai livelli di anni fa, ma è comunque una squadra di tutto rispetto. Comunque c’è molto da fare, soprattutto se si vuole provare a fare qualcosa di simile a quanto fatto con Sarri e Spalletti. L’impressione però è positiva, anche perché c’era poco tempo a disposizione. La scelta penso sia stata fatta perché conosce molti giocatori e ha lavorato in un certo modo, quindi alcune cose le sa già. Probabilmente attaccando il tempo si riusciranno ad accorciare i tempi di apprendimento”.