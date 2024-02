Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Presidente De Laurentiis a fine partita è sceso negli spogliatoi per congratularsi con la squadra: “ADL ha ritrovato il sorriso. Sorriso che aveva perso sabato, dopo il pari con il Genoa. Scende negli spogliatoi per congratularsi con Calzona e fa i complimenti alla squadra per la reazione. Non è facile presentarsi al cospetto del Barcellona con solo due allenamenti. La squadra gira meglio con gli ingressi di Traorè e Lindstrom”.