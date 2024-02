Marek Hamsik sarà oggi allo stadio Diego Armando Maradona per assistere alla partita di Champions League Napoli-Barcellona. L’ex calciatore slovacco, è in partenza per il capoluogo campano, come riportato attraverso un video da Futbalovy Var. Si è parlato di lui anche come membro dello staff di Francesco Calzona, ma al momento non ha accettato. Questo suo viaggio potrebbe chiarire in maniera definitiva questo aspetto.