Trombetti: “Calzona? Mi piace, lo ammiro molto. Vi racconto un aneddoto”

Guido Trombetti, editorialista de Il Mattino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di “Un Calcio alla Radio”(di Umberto Chiarello) soffermandosi su Francesco Calzona.

Queste le sue parole: “Calzona vive una vita tranquilla, ha un bellissimo incarico. Da quello che so lo trattano da Dio. Perché si è messo in questo casino? Evidentemente è attratto dalle sfide e questo me lo fa ammirare a prescindere. Racconto un aneddoto. Io ho avuto un problema ai tendini abbastanza serio e sto facendo fisioterapia in piscina. Il fisioterapista, Giancarlo, una persona di grande valore professionale che lavora col Sorrento calcio, ha avuto un legame personale con Sarri e Calzona che sono stati allenatore e vice allenatore del Sorrento. Mi ha raccontato che Calzona faceva tutto e Sarri sfumacchiava. Mi ha raccontato un profilo che mi è piaciuto molto, di un uomo di grande competenza capace di fare gruppo. Dopo tanti errori, De Laurentiis ha azzeccato una mossa: ha appreso un uomo che sa tutto, conosce l’80% dei calciatori. Mazzarri è stato un disastro, dobbiamo tornare a Donadoni per pensare a un disastro simile“.