Serie A, le designazioni arbitrali della 26esima giornata. Orsato per Milan-Atalanta

Sono state diramate dall’Aia le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventiseiesima giornata di Serie A. Come noto, Cagliari-Napoli sarà diretta da Pairetto. Per quanto riguarda le altre sfide, spunta il nome di Daniele Orsato per il big match di giornata: Milan-Atalanta. Mentre Fiorentina-Lazio, partita da seguire con molta attenzione per i tifosi del Napoli, sarà diretta da Marco Guida. Di seguito, le designazioni per tutti i match.

BOLOGNA – H. VERONA Venerdì 23/02 h.20.45

ABISSO

BRESMES – DI MONTE

IV: CAMPLONE

VAR: SOZZA

AVAR: MAZZOLENI

SASSUOLO – EMPOLI Sabato 24/02 h.15.00

AURELIANO

PRETI – VECCHI

IV: BONACINA

VAR: SERRA

AVAR: MARIANI

SALERNITANA – MONZA Sabato 24/02 h.18.00

FABBRI

PERROTTI – CIPRIANI

IV: MINELLI

VAR: VALERI

AVAR: MAZZOLENI

GENOA – UDINESE Sabato 24/02 h.20.45

FOURNEAU

MELI – ALASSIO

IV: COLOMBO

VAR: DI PAOLO

AVAR: SOZZA

JUVENTUS – FROSINONE h. 12.30

RAPUANO

MOKHTAR – LAUDATO

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI BELLO

LECCE – INTER h. 18.00

DOVERI

ROSSI M. – DI GIOIA

IV: BARONI

VAR: VALERI

AVAR: MARIANI

MILAN – ATALANTA h. 20.45

ORSATO

COSTANZO – PASSERI

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI

ROMA – TORINO Lunedì 26/02 h. 18.30

SACCHI

DI IORIO – CECCONI

IV: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: DI BELLO

FIORENTINA – LAZIO Lunedì 26/02 h. 20.45

GUIDA

BINDONI – TEGONI

IV: PERENZONI

VAR: IRRATI

AVAR: MARINI