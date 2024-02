Jacobelli: “Calzona? Carta della disperazione di De Laurentiis”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito di Francesco Calzona e della sua prima partita al timone dei partenopei: Napoli-Barcellona. Di seguito, le sue parole.

“Nonostante non sia il Barcellona degli anni migliori, parliamo di una grande squadra. La scelta di Calzona è una carta della disperazione per quanto riguarda De Laurentiis, sette mesi dopo lo Scudetto il Napoli ha 27 punti in meno della capolista e lo scorso anno aveva 65 punti, oggi ne ha 36. Calzona si è presentato con pragmatismo, non contano le parole ma contano i fatti. Speriamo che Calzona possa trovare gli stimoli giusti per riaccendere questo Napoli in un periodo estremamente impegnativo visti anche gli impegni con la Slovacchia”.