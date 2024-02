Di Marzio: “Calzona? In conferenza era emozionato ma sicuro di sé. Importante il ritorno di Sinatti, trasmette fiducia”

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport riguardo la prima conferenza stampa di Francesco Calzona, nuovo allenatore del Napoli.

L’opinionista sportivo, in merito alle prime parole ed impressioni durante la conferenza stampa pre Barcellona di Francesco Calzona, si è espresso così: “Ai microfoni ho notato Calzona un po’ emozionato. C’erano moltissimi giornalisti, tra i 60 e i 70. Penso non abbia mai affrontato una conferenza stampa in Slovacchia con tutti quei giornalisti. Nonostante ciò, l’ho visto sicuro di sé e ha sottolineato più volte che la squadra c’è e non firma per il pareggio”.

Inoltre, Di Marzio ha commentato il ritorno di una figura importante nello staff azzurro: “È tornato anche il preparatore atletico Francesco Sinatti. È una figura che viene ritenuta molto importante qui a Napoli, il suo ritorno trasmette molta fiducia“.