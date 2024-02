CdS – Reina: “Un grande in bocca al lupo a Calzona. Mertens falso nueve non fu l’unica intuizione”

Pepe Reina, ex portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Corriere dello Sport soffermandosi sull’arrivo di Calzona sulla panchina azzurra e sulla partita di Champions contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “Ciccio merita da tempo una chance così. Era nei piani da tanto: ha fatto un grande percorso e tagliato un traguardo meritato dopo anni al fianco di Sarri. Un grandissimo in bocca al lupo a lui, allo staff e alla squadra. Mertens falso nueve? “Non fu l’unica intuizione: fece tantissime cose all’epoca di Sarri. Ha meriti straordinari. Un assistente con questi colpi ti dà una mano enorme. Chi vincerà stasera? Non lo so. Non lo so. Per abitudine, nel senso che è più abituato a certe partite, potrebbe essere il Barca. Vive un momento meno complesso, mentre il Napoli ha già cambiato tre allenatori. Però non è detto: se Ciccio, la squadra e il Maradona fanno tutto per bene, allora potranno fare festa“.

E ancora: “Sono quattro i club che mi hanno segnato di più: il Barcellona mi ha formato come persona e lanciato in Liga; con il Liverpool ho raggiunto il top della carriera; Napoli è dove mi sono sentito più amato, ho avuto un divertimento speciale fuori e dentro il campo, ma resta il rimpianto di non aver vinto lo scudetto“.