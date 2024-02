CdM – De Laurentiis porta il Comune di Napoli al Tar, contestati 12mila euro. I dettagli

Aurelio De Laurentiis porta il Comune di Napoli al Tar della Campania. A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno. Il motivo? Il patron del Napoli ritiene di non dover pagare i vigili urbani durante i servizi di viabilità straordinaria, come ad esempio una gara di disputata allo stadio Maradona. Tra queste, c’è Napoli-Real Madrid, per la quale il presidente dovrebbe versare circa 12mila euro. Secondo la società, si tratterebbe di un evento pubblico, motivo per cui dovrebbe essere il Comune a pagare. Mentre a Palazzo San Giacomo pensano che, trattandosi di un evento di un privato, non è di interesse pubblico.