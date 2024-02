Cagni: “Calzona? ADL ha toppato quest’anno, ma fa bene a prendere una figura che conosce l’ambiente”

Luigi Cagni, ex allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito dell’approdo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli.

“Napoli, Calzona è la scelta giusta? Non entro in merito, perché il problema sono i dirigenti. De Laurentiis è molto bravo ma quest’anno ha toppato di brutto. Calzona non lo conosco, a dire il vero. In una situazione come questa il presidente ha fatto bene a considerare una figura che conosce l’ambiente e i giocatori. In questo momento va benissimo. Però in tutto questo i giocatori hanno una grande responsabilità”.